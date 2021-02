Contrôles aux frontières : des escadrons de gendarmerie mobile en renfort en Franche-Comté

L'exécutif avait prévenu dès ce week-end : pas de reconfinement à ce stade, mais des contrôles renforcés à la frontière, notamment avec la Suisse voisine. En Franche-Comté, ce sera le cas dès ce mardi avec l'arrivée de trois escadrons de gendarmerie mobile le long des 200 kilomètres de la frontière avec la Suisse. Chaque unité comprend environ 120 personnels.

Une semaine de présence

On annonce une unité dans le Jura, une dans le Doubs (à Verrières-de-Joux), et une autre dans le Territoire de Belfort. Leur mission : s'assurer du respect des dernières mesures annoncées par le gouvernement, en appui des douaniers et des autres forces de sécurité. Ils devraient rester au moins semaine le long de la bande frontalière.

Pour rappel depuis dimanche soir minuit, les résidents Suisses âgés de plus de 11 ans qui entrent sur le territoire français doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72h, à l'exception des travailleurs frontaliers, qui disposent d'une attestation valable pour circuler.