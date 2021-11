Contrôles de poids-lourds dans le centre de Périgueux

Mardi matin, une opération de contrôles des poids lourds a été menée dans le centre-ville de Périgueux. Les contrôles étaient menés conjointement par le police municipale de Périgueux et par les services de l'Etat. Des policiers nationaux ainsi que des agents de de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ont épaulé les policiers municipaux.

Il y avait deux points de contrôles à côté de la gare et à côté du stade Rongiéras - Ville de Périgueux

17 camions contrôlés

Deux points de contrôles ont été installés. Le premier au niveau du stade Francis Rongiéras et le second derrière la gare, au niveau du pôle multimodal. Les policiers et les agents de l'Etat ont contrôlé 17 camions. Ils ont dressé trois procès verbaux dont deux pour non respect de la législation du travail.