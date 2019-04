Contrôles de vitesse dans l'Indre : 180km/h au lieu de 80 !

Châteauroux, France

Pas question de relâcher la pression pour les gendarmes de l'Indre qui, inlassablement, traquent les comportements à risque sur les routes du département. Et le week-end dernier, ils ont été servis. A Varennes-sur-Fouzon, près de Valençay, un conducteur a été contrôlé à 180 kmh, vitesse retenue au lieu de 80kmh. Son permis lui a été retiré sur le champ (rétention administrative), sa voiture placée en fourrière, son permis amputé de 6 points et il devra s'expliquer prochainement devant la justice.

A Celon sur l'A20, un jeune conducteur lui, a été flashé à 167km/h au lieu de 110. Deux autres procès verbaux pour excés de vitesse supérieurs a 50 km/h, ont été dressés à Saint Marcel et Ambrault et trois autres pour des excès de vitesse inférieurs à 40 km/h. Les gendarmes de l'Indre ont aussi verbalisé douze conduites en état d'ivresse et six autres sous l'emprise de produits stupéfiants.