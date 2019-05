Contrôles des gendarmes sur l'A75 : des taxis en infraction

Une opération de sécurité routière était organisée ce jeudi matin sur l'A75 près de la commune de Le Bosc (Hérault). Les gendarmes ciblaient les véhicules utilitaires étrangers, les taxis, ambulances et VTC. Une vingtaine d'infraction ont été relevées.

Hérault, France

Ce jeudi matin, les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière de l’Hérault, appuyés par une équipe cynophile de détection de stupéfiants du groupe d’investigations cynophile de l’Hérault ainsi que 3 agents de la DREAL ont mené une opération coordonnée de sécurité routière.

L’objectif était de contrôler, dans le sens Nord/Sud de l’A75, secteur Le Bosc (Hérault), le transport de marchandises, plus précisément le contrôle de véhicules utilitaires légers étrangers (réglementation des transports notamment le cabotage, respect du transport du chargement…) et le transport de personnes dans des véhicules de moins de 10 places : taxis, ambulances, VTC et LOTI (respect de la réglementation de chaque type de transport).

Au cours de ce service ciblé qui a duré 2h30, 20 taxis, 2 ambulances, 7 véhicules utilitaires légers, 1 poids-lourd et 2 véhicules particuliers circulant ont été contrôlés.

Une vingtaine d'infractions relevées

1 défaut de permis de conduire, 1 permis de conduire non prorogé, 1 surcharge.

1 défaut attestation préfectoral, 4 défauts de changement de tarif sur compteur horokilométrique, 1 non présentation d’autorisation de stationnement, 6 défauts de terminal de paiement embarqué à bord des taxis, 1 défaut de mise en fonction du compteur (taximètre éteint durant un transport), 2 défauts d'apposition de la carte professionnelle sur le pare-brise du taxi, 1 défaut de contrôle technique taxi.

Chaque conducteur contrôlé a été soumis à un dépistage de l'alcoolémie (négatif), 4 tests salivaires ont été réalisés sur les chauffeurs des véhicules utilitaires légers.