Puy-de-Dôme : les camions passés au scanner par les douaniers sur l'A75

Les douaniers ont employé les grands moyens ce jeudi sur l'aire d'autoroute d'Authezat dans le Puy-de-Dôme. Ils ont passé des camions et des camping-cars au scanner. Un système efficace pour dénicher les caches les plus improbables.

Authezat, Puy-de-Dôme, France

Les trafiquants ont du souci à se faire. Les douaniers français disposent, depuis 2007, d'une arme redoutable : quatre scanners mobiles qui permettent, en quelques minutes seulement, de vérifier le contenu des poids-lourds, des conteneurs, et même des camping-cars. L'un de ces véhicules était installé, ce jeudi après-midi, sur sur l'A75, sur l'aire d'Authezat au sud de Clermont-Ferrand. L'opération, qui est renouvelée chaque été, a permis l'an passé aux douaniers clermontois de récupérer 100 kilos de cannabis.

Un scanner XXL pour gagner du temps

Un vacancier néerlandais vient d'être intercepté. Un douanier lui demande s'il n'a rien à déclarer. "Nothing" répond le touriste. Pour autant, son camping-car va passer sous un grand portique pour être radiographié. Pendant ce temps, juste à côté, dans une cabine, des analystes examinent les images. "En fait, ils voient des masses, ils ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Ils voient des choses incohérentes qui ne correspondent pas au chargement" explique Alain Damase, chef des services douaniers de la surveillance de Clermont-Ferrand.

Rien de suspect dans le camping-car qui peut reprendre la route quelques minutes plus tard. En revanche, il y a un doute sur un camion lituanien. Dans ce cas-là, on ouvre les portes du véhicule et un douanier monte à bord pour vérifier le chargement. Finalement, ce sera une fausse alerte. En une semaine, dans le Puy-de-Dôme, aucun produit illicite n'a été retrouvé dans le cadre de ces contrôles par scanner mobile.

Un douanier monte vérifier le chargement © Radio France - Dominique Manent

Le bilan de 2018

L'an passé, en France, le scanner mobile a permis de récupérer, entre autres, plus de 18 tonnes de cigarettes, près de sept tonnes de stupéfiants dont 348 kilos de cocaïne. Mais aussi six clandestins, 24 litres de rhum... et de l'huile d'olive.