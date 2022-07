Contrôles en mer au large de Port Camargue jusqu'à Sète

18 personnes mobilisées sur quatre navires, c'était ce dimanche l'opération de contrôle en mer menée devant le littoral du Grau-du-Roi à partir de Port Camargue, dans le Gard. Quatre navires des Affaires Maritimes et de la Gendarmerie Maritime pour contrôler les plaisanciers : l'équipement de sécurité des bateaux ou encore leurs lieux de mouillage car tout n'est pas permis. Pour contrôler également la vitesse des jets-skis dans la bande des 300 mètres les plus proches du littoral. Et puis aussi pour contrôler plus généralement le comportement de toutes les personnes qui se trouvaient en mer quelque soit leur support de navigation : bateau à voile ou à moteur, jet-ski, kite, wing-foil.

Pour la deuxième année, la ville du Grau-du-Roi met sur pied une brigade nautique municipale : sept personnes à bord de deux navires semi-rigides, durant 6 mois.

240 infractions ont été constatées l'an dernier en mer durant les deux mois de la saison estivale : juillet et août. Des infractions constatées par les Gendarmes maritimes ou par les agents des Affaires maritimes. Une chiffre en augmentation de 30%, d'où l'opération menée ce dimanche, une opération plus pédagogique que de répression car les défauts de comportement sont nombreux.