Contrôles pédagogiques pour les premiers jours de la vignette Crit'Air dans le Grand Avignon

Vendredi 17 et samedi 18 juin, il faut une vignette Crit'Air pour circuler dans le Grand Avignon. Avec la chaleur et surtout la pollution de l'air, il faut afficher sur son pare-brise une vignette Crit'Air 0, 1, 2 ou 3 pour tout le grand Avignon mais aussi Barbentane, Chateaurenard, Noves et Rognonas. Même les motos et les voitures électriques doivent afficher cette vignette. C'est la première fois que le dispositif Crit'Air est appliqué dans le Grand Avignon. Alors les gendarmes et la police multiplient les contrôles. Pour l'instant pas de PV à 68 euros mais simplement de la pédagogie.

Automobilistes au courant... mais sans vignette Crit'Air

Contrôle presque comme les autres car le policer cherche une nouvelle vignette sur le pare-brise : "bonjour, papiers du véhicule, la carte grise... et vous devez avoir la vignette . Est-ce que vous en avez entendu parler ?" La conductrice ne l'a pas. "Donc il faut la commander sur internet. Elle coûte 3 euros 70 avec les ferais de port". La prochaine fois, ce sera une amende de 68 euros. Pour l'instant, les contrôles sont pédagogiques

Les policiers constatent que "les gens sont au courant car les panneaux d'affichage de l'autoroute informent des mesures. A Paris ou dans les grandes agglomérations comme Lyon ou Marseille, les automobilistes savent qu'il faut une vignette Crit'Air. Ici c'est la première fois donc il faut que les gens s'adaptent à cette vignette".

Peguy n'a pas la vignette Crit'Air. Elle pensait que c'était pour les grandes villes mais "s'il la faut aussi pendant les vacances dans les villes du Sud, on fera ce qu'il faut mais je ne suis pas sûre que cette vignette Crit(Air réglera le problème de pollution".

Vignette pour les voitures électriques ou les motos

Marie-Sophie a besoin de sa voiture pour venir travailler. Elle s'inquiète car sa voiture est "ancienne : elle date de 2001 mais malheureusement c'est le seul véhicule que j'ai pour travailler et je ne peux pas me permettre d'en acheter un autre".

Cédric venait de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône ) en voiture électrique. Il profite du contrôle pour demander si son employeur doit prendre une vignette pour une voiture d'entreprise. Le policier lui explique que même une voiture électrique doit avoir sa vignette Crit'Air. Cédric s'interroge pour sa moto ; le policier reste pédagogue "la vignette Crit'Air est aussi obligatoire pour les motos".

Les contrôles pédagogiques des policiers et gendarmes seront organisés samedi 18 juin de Velleron à Chateaurenard, dans tout le Grand Avignon et le nord des Bouches du Rhône.