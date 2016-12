Contrôles renforcés sur les routes de Haute-Vienne pour les fêtes

Les gendarmes ont installé plusieurs points de contrôles jeudi, sur les nationales et départementales, aux entrées et sorties d'Aixe-sur-Vienne. Ils ont arrêté une centaine de voitures et contrôlé la vitesse au moyen, notamment, d'un radar embarqué.

Vingt-cinq militaires étaient mobilisés pour contrôler à la jumelle, mais aussi avec un véhicule radar banalisé. Une opération de contrôle, en Haute-Vienne, aux abords d'Aixe-sur-Vienne, mais aussi une opération de sensibilisation, très importante pour Bénédicte Martin, la sous-préfète de Bellac et de Rochechouart : "Nous invitons les automobilistes à se renseigner sur les conditions météo, à bien faire attention aux distances de sécurité et à préparer le véhicule avant de partir."

"On est tous sur les même axes routiers" — Bénédicte Martin, la sous-préfète de Haute-Vienne

En deux heures de contrôle jeudi, dix-neuf infractions à la vitesse ont été constatées avec aussi en plein après-midi, un dépistage positif à l'alcool. Des contrôles auront lieu à nouveau le week-end de Noël et du Nouvel An.

13 tués, plus de 500 blessés depuis un an

Depuis le début de l'année, les accidents de la route ont tué treize personnes en Haute-Vienne, c'est moins que l'an dernier mais en revanche le nombre de blessés est en forte augmentation, +40 % par rapport à l'an dernier à la même période, avec près de 550 personnes touchées.