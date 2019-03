Contrôles routiers en Drôme et en Ardèche : grands excès de vitesse et joint au volant

Ardèche, France

Faut-il redonner un tour de vis aux automobilistes ? Les deux préfets de Drôme et d'Ardèche ont demandé le renforcement de la répression en raison de la hausse des accidents, évoquant un "relâchement général". Les résultats des contrôles routiers de ce vendredi semblent leur donner raison.

Un conducteur sur trois en infraction en Ardèche

En Ardèche, une centaine de gendarmes se sont déployés sur l'ensemble du département entre 15h et 17h. Sur 443 véhicules contrôlés, 139 infractions ont été relevées. La plus fréquente : l'excès de vitesse dont un motard contrôlé à 167 km/h au lieu de 80. Les gendarmes ont aussi verbalisé des problèmes de comportement : franchissement de ligne continue, téléphone au volant ou absence de ceinture de sécurité.

Un automobiliste fumait un joint au volant dans la Drôme

Les résultats sont similaires dans la Drôme. Les gendarmes se sont déployés sur les routes autour de Crest entre 13h et 17h. Ils ont aussi relevé un grand excès de vitesse à 157 km/h au lieu de 80 sur la route entre Mirabel-et-Blacons et Saillans. Ils ont également constaté une alcoolémie et cinq conduites sous stupéfiant dont un conducteur qui a été surpris fumant son joint au volant. Un automobiliste a insulté les gendarmes en les croisant. Il sera poursuivi pour injures sur personne dépositaire de l'autorité publique.