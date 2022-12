Contrôles routiers renforcés sur les routes de Gironde pour les fêtes

"Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas". La préfète de la Gironde Fabienne Buccio appelle à la plus grande prudence sur les routes pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. Et elle a demandé aux policiers et gendarmes de renforcer les contrôles routiers, en particulier pour les retours de soirées. Contrôles d'alcoolémie, de l'usage du téléphone au volant, mais aussi contrôles de vitesse.

Cette période de fin d'année, rappelle la préfecture, est traditionnellement à risques, avec d’importants flux de circulation. Ces cinq dernières années, en moyenne 33 accidents corporels ont été enregistrés durant les fêtes de fin d’année. Et il y a eu 5 tués sur les routes de Gironde, durant les deux dernières périodes de vacances de Noël.

Depuis le début de l’année 2022, 84 personnes ont perdu la vie, contre 71 l’an dernier à la même période. Si les causes météorologiques accentuent les risques d’accidents de la route, le facteur humain (alcool, stupéfiant, vitesse, usage du téléphone, fatigue ou somnolence) reste l’une des causes principales d’accident.