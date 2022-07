Contrôles routiers sur l'A31 près de Nancy : 98 excès de vitesse, un délit de fuite et deux gardes à vue

Six heures de mobilisation de la CRS autoroutière ce jeudi 21 juillet et la liste des infractions est longue, selon la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui prévient que "les contrôles routiers vont se poursuivre et s'intensifier tout au long de l'été" .