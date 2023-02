Convoi bloqué à Nice : Christian Estrosi appelle à la "responsabilité" et envisage des poursuites

"Cette situation est inacceptable". C'est par ces mots que le maire de Nice Christian Estrosi réagit ce jeudi après-midi à la présence sur la promenade des anglais au niveau de l'aéroport d'un convoi exceptionnel. Ces six semi-remorques qui devaient aller à Monaco, mais qui ont pris du retard, peuvent circuler uniquement la nuit et ont dû s'arrêter sur la voie la plus à droite et attendre la nuit prochaine.

La gratuité du contournement de l'A8 refait surface

« Le convoi passé ce matin est un convoi exceptionnel dont le passage est rendu obligatoire par le gouvernement sur la Promenade des Anglais depuis 1957. La Ville de Nice demande que le gouvernement trouve une alternative au statut de route à grande circulation de la Promenade des Anglais*,* explique le maire de Nice. Avant de proposer une solution toute trouvée : "en novembre 2021, le Ministre délégué aux Transports, avait proposé d’expérimenter la déviation de certains convois exceptionnels vers l’autoroute A8. Je pense qu’il est temps que cela devienne la règle, c’est une mesure de bon sens" indique l'élu.

Escota saisie

"Dans ce contexte, j’ai redemandé ce matin à ESCOTA, la gratuité du péage de Saint-Isidore afin de faciliter le passage des camions à très forts tonnages." annonce Christian Estrosi, avant de rappeler "qu’il s’agit du seul contournement autoroutier payant pour une grande agglomération".

Des poursuites envisagées

"Des poursuites sont envisagées afin d’obtenir des pénalités financières importantes et dissuasives à l’encontre de cette entreprise." assure le maire.