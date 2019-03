Un agriculteur de Charente-Maritime se suicide juste avant son procès

Saint-Augustin, France

Un agriculteur de 57 ans s'est suicidé jeudi matin à Saint-Augustin (Charente-Maritime), village du pays royannais. L'éleveur de 57 ans s'est pendu dans sa ferme, quelques heures avant de devoir comparaître devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, pour une série d'incendies, visant d'autres exploitations agricoles de la commune et des alentours (Breuillet, Les Mathes, Etaules). 13 faits au total, qui s'étaient déroulés entre octobre 2013 et juin 2015, et pour lesquels le prévenu était poursuivi pour "destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes". L'homme ne reconnaissait qu'un seul d'entre eux, le dernier pour lequel il avait été pris en flagrant délit.

"Ce n'est pas un aveu de culpabilité", veut croire l'avocate de l'agriculteur, Astrid Dereine-Tardif, alors que le procès devant le tribunal correctionnel vient tout juste d'être ajourné, après le décès du prévenu. Son avocate est encore sous le choc de la mort de son client, qu'elle a vu pour la dernière fois la veille en fin d'après-midi. "Il m'a souri en partant" raconte-t-elle, émue, à France Bleu La Rochelle. Mais durant ce dernier entretien, l'éleveur était apparu tourmenté. "Il avait peur de perdre la ferme" héritée de ses parents, hypothèse probable en cas de condamnation. Le préjudice total des incendies est en effet proche du million d'euros.

Le mystère des incendies reste entier

Depuis son arrestation, cet homme qui a passé toute sa vie à Saint-Augustin, vivait à l'écart des habitants du village dont une partie l'avait rejeté. C'était déjà au départ un homme très discret, vivant selon les témoins dans l'ombre de son père, une forte personnalité récemment décédée, qui avait longtemps été adjoint au maire de Saint-Augustin. La mère de l'éleveur était à son tour décédée en février dernier.

Parmi les habitants, l'interpellation en juin 2015 de cet homme tranquille avait fait l'effet d'un choc. Personne n'aurait imaginé le voir mis en cause. D'où cette question dans toutes les têtes : pourquoi ? Pourquoi incendier des granges, du matériel agricole, des stocks de foin ? Des incendies dont l'homme ne parlait jamais, pas même avec sa famille. Après ce suicide, le mystère reste donc entier.