Convoqué en correctionnelle pour avoir craché sur un pharmacien à Cavaillon

L'homme de 52 ans qui avait craché mi-avril sur un pharmacien à Cavaillon, a été placé en garde à vue ce jeudi et sera jugé en correctionnelle en septembre prochain. Il est convoqué pour mise en danger de la vie d'autrui.

Le 16 avril dernier, malade et très inquiet, cet habitant de Cabannes dans les Bouches-du-Rhône venait de faire le tour de plusieurs officines, quand il a craché sur un pharmacien qui ne pouvait pas lui vendre de masques. Le commerçant a répliqué et lui a asséné plusieurs coups de pieds et de poings. Les deux hommes avaient alors porté plainte.

Après une période de quatorzaine pour tous les deux, aucun n'a finalement été touché par le Covid-19.