Escroquerie à la cryptomonnaie : le FBI à Nancy pour remercier les policiers français

Américains et français se sont remis des médailles et cadeaux

Deux agents du FBI (le service fédéral de la police judiciaire américaine), l'un représentant officiel sur le territoire français, l'autre officier de liaison à l'ambassade de France à Paris, ont fait le déplacement jusqu'à Nancy ce jeudi pour remercier leurs homologues français de les avoir aidés. Ils avaient interpellé en avril 2021 un ressortissant luxembourgeois vivant en Meurthe-et-Moselle et soupçonné par la justice américaine d'être l'un des instigateurs d'une vaste escroquerie à la cryptomonnaie.

Pas d'interview et photos floutées

Lors d'une cérémonie officielle, en présence du procureur général de Nancy, Jean-Jacques Bosc, et du directeur territorial de la police judiciaire de Nancy, Maurice Alibert, policiers français et américains se sont remis des médailles et des cadeaux. Mais les journalistes présents ont été prévenus que les agents américains n'accorderaient aucune interview et que leur photo devait être floutée.

Deux agents du FBI ont été reçus dans les locaux de PJ à Nancy mais leur identité devait rester protégée. © Radio France - Mohand Chibani

C'est donc le patron de la PJ, Maurice Alibert, qui s'est prêté à l'exercice, ravi d'accueillir ses homologues américains : "Ici, à Nancy, on a plus l'habitude de travailler avec les polices luxembourgeoises, allemandes et belges, c'est la première fois que nous travaillons avec les autorités américaines et notamment une agence fédérale phare telle que le FBI qui fait partie des mythes, y compris parmi les policiers français. La coopération avec les Etats-Unis se passe très bien, surtout en ce qui concerne les affaires de terrorisme ou de grand banditisme".

Une escroquerie à plus de 3 milliards de dollars

L'homme interpellé par les policiers français est actuellement détenu à la prison de Nancy-Maxéville. La justice américaine a émis à son encontre un mandat d'arrêt international.

Ancien agent des services secrets luxembourgeois, Frank S. est soupçonné d'avoir joué un rôle important dans l'escroquerie financière du OneCoin qui aurait dépouillé de plus de 3 milliards de dollars plusieurs dizaines de clients dans le monde entier. Le système reposait sur une "arnaque à la Madoff" qui consiste à rémunérer les investisseurs avec les fonds apportés par les nouveaux entrants.

Les Etats-Unis ont jusqu'au 28 juin pour transmettre leur demande d'extradition.