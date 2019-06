Les copies du Bac disparues à Paris ont été retrouvées

Paris, France

La mallette qui contenait les copies du Bac du professeur d'histoire-géographie et qui avait disparu mercredi, a été retrouvée quelques heures plus tard.

L'enseignant, qui était allé corriger ses copies à la Bibliothèque Nationale de France et qui ne trouvait plus sa sacoche, avait pensé à un vol. Il avait porté plainte. Fausse alerte. Un peu plus tard dans la soirée de mercredi, la mallette a été retrouvée à la BNF.

Il pourrait s'agir d'une simple méprise, indique le service de communication de la BNF. La bibliothèque distribue la même sacoche transparente à tous les chercheurs qui lui empruntent des documents pour des travaux.

Il est donc probable qu'il y ait eu échange involontaire. Un autre utilisateur a pu confondre sa propre mallette avec celle de l'enseignant.

Quand "l'emprunteur" a découvert les copies du bac à l'intérieur de la mallette, il l'a ramenée et la BNF a pu la rendre à son véritable propriétaire.