La propriétaire du coq d'Oursbelille devant le tribunal de Tarbes ce mardi

L'audience de l'affaire du coq d'Oursbelille est prévue ce mardi 7 juin au tribunal de Tarbes. L'affaire a ému ce village se trouvant au nord de Tarbes où est survenue cette querelle de voisinage : une femme propriétaire d'un coq a été attaquée en justice par un voisin qui était fatigué d'entendre le chant de l'oiseau. La propriétaire du coq est donc convoquée devant la justice pour "trouble anormal de voisinage", le voisin plaignant demande 6.000€ de dommages et intérêts.

Quand nos confrères de La Nouvelle République des Pyrénéesont relayé l'affaire fin avril, le sujet était déjà sensible. Il l'est encore plus aujourd'hui. Entre temps les médias sont passés par là, l'histoire a beaucoup été racontée par la presse locale. Mais pas seulement, la presse nationale aussi, notamment un article du journal Le Parisien. Une médiatisation qui, visiblement, a tout cristallisé puisqu'à la suite de cela, le voisin qui se plaignait du chant du coq d'Ousbelille aurait reçu des menaces, pareil pour son avocate.

Il y aurait même eu des menaces de mort contre cet homme qui ne vit pas dans la commune à l'année. Il vient deux fois par an, le reste du temps il est en Auvergne. Sur la question de la médiatisation, l'avocat de la propriétaire du coq affirme qu'il ne faudra pas pointer du doigt trop vite sa cliente puisque le voisin aux oreilles sensibles figure lui aussi dans le reportage diffusé dans le 13h de TF1. Ce dernier témoigne anonymement en raison des menaces présumées et il raconte ses problèmes d'audition liés à cette situation.

Dans une affaire similaire en 2019 sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, le coq Maurice avait été autorisé par la justice à continuer de chanter. Depuis 2021, une loi protège les sons et les odeurs caractérisant les espaces naturels : sonnerie des cloches, chant du coq ou des cigales, coassement des grenouilles mais aussi effluves de crottin de cheval ou d'étable figurent désormais dans le code de l'environnement.