Il a désormais un nom. Le carrelage en coquilles de moules de la braderie de Lille s'appellera "Coquelille". C'est le nom que vous avez choisi parmi les propositions soumises au vote sur francebleu.fr et sur notre page Facebook. Un nom validé par le patron de l'entreprise Etnisi de Roubaix qui va transformer en dalle de carrelage les coquilles de moules amassées pendant la braderie.

Plus de 4 tonnes de coquilles ont été récupérées et seront transformées en carrelage. Elles devraient produire d'ici la fin de l'année environ 400 m² de carrelage. Les dalles seront vendues entre 45 et 50 euros le mètre carré. Première présentation officielle, les 23 et 24 novembre, sur l'ancienne friche Fives Cail, dans le cadre de la candidature de Lille pour être désignée capitale verte européenne.

