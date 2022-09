Coquelles : trois ans de prison avec sursis pour une arnaque au CPF

La dirigeante d'une société de formation en informatique située à Coquelles, près de Calais, a été condamnée mardi par le tribunal de Saint-Omer. Son entreprise a reçu plus de trois millions d'euros par de fausses formations proposées avec le compte personnel de formation (CPF).

Elles proposait des formations qui n'ont jamais eu lieu. La dirigeante de l'entreprise spécialisée en informatique SASU Happy Form, à Coquelles (près de Calais) a été condamnée mardi à trois ans de prison avec sursis, et à l'interdiction de gérer une société pendant 10 ans et d'exercer l'activité de formation durant 5 ans.

Des ordinateurs et des téléphones portables en cadeaux

La société a été reconnue coupable de ces arnaques au compte personnel de formation (CPF) et doit verser 300.000 euros d'amende. Les sommes et des biens ont été saisis, ainsi qu'un véhicule.

L'enquête, qui a démarré en septembre 2021, a abouti à l'interpellation de cette cheffe d'entreprise le 27 avril dernier. Son entreprise a été fondée en 2019 et a perçu trois millions d'euros en 2020 et 2021 grâce à ces fausses formations. Il suffisait d'émarger une feuille de présence pour bénéficier de cadeaux de bienvenue, comme des ordinateurs et des téléphones portables.

300.000 euros de gains personnels

Mais ces formations étaient financées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui rémunère les sociétés formatrices. La dirigeante de l'entreprise a bénéficié personnellement de plus de 300.000 euros de gains.

L'audience a eu lieu le 21 juin, le jugement a été rendu ce mardi. La cheffe d'entreprise a désormais 10 jours pour faire appel de cette décision.