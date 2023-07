Coquelles : trois policiers agressés au centre de rétention administrative

Quatre personnes du centre de rétention administrative de Coquelles (Pas-de-Calais) s'en sont pris à trois policiers de garde ce lundi soir vers 21h. "Ils voulaient un café et mes collègues déjà débordés leur ont dit d'attendre. Ils sont revenus quelques minutes plus tard et là les outrages ont commencé", commence d'emblée Clément Coasne, délégué syndicat SGP Police pour la PAF Calais-Coquelles.

Placés en garde à vue

"Ils ont saccagé des caméras, un tableau électrique, un téléphone fixe, des morceaux de fenêtres cassés, une barre de fer qu'ils ont réussi à prendre. Ils se sont servis de tout cela pour s'en prendre aux policiers", décrit Clément Coasne. L'un des policiers présenterait une fracture au bras selon le délégué du syndicat SGP Police.

Les autres policiers présentent quelques douleurs physiques "et psychologiques, insiste Clément Coasne, quand on voit les images on peut se rendre compte de cette violence", poursuit-il. Les retenus ont été ensuite interpellés par les policiers de garde qui ont été soutenus par des renforts. Ils ont été placés en garde à vue.

Dans un communiqué ce mardi soir, la préfecture du Pas-de-Calais indique que trois policiers sont légèrement blessés. Ils ont des contusions. Elle explique qu'il y a une altercation entre un retenu et un policier alors qu'une patrouille se rendait dans une zone pour dégager des caméras. Le policier a voulu interpellé le retenu.

"C'est à ce moment-là que d'autres retenus sont intervenus pour empêcher l'interpellation du premier en jetant des projectile sur les forces de l'ordre. Les policiers ont réussi à rétablir le calme dans la soirée et ont procédé à l'interpellation des 4 individus concernés", écrit la préfecture.

Manque d'effectif

"Ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement arrive malheureusement", se désole Clément Coasne. "C'est surtout dû au manque d'effectif, les troubles à l'ordre public au sein du CRA mélangé à ceux qui sortent des maisons d'arrêts, c'est une population qui change, qui s'excite plus rapidement et qui n'a plus peur de la police", détaille le délégué SGP Police.

Le syndicat pointe aussi du doigt le manque d'effectif. "Moins d'une quinzaine de policiers pour 104 détenus au centre de rétention ce lundi soir par exemple. Et en journée c'est un peu plus mais ce n'est pas suffisant", conclut Clément Coasne. La préfecture indique de son côté, que lors "les effectifs de la PAF à Calais ont augmenté de 20% lors du dernier quinquennat (+ 137 agents supplémentaires en 5 ans)".