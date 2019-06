Coralie, victime d'une agression transgenre à Moulins : "Les mots sont plus durs que les coups"

Moulins, France

Il est 3 heures du matin. La jeune Coralie sort d'un bal à la salle des fêtes de Moulins. Quand soudain, elle est prise à partie par un homme. "Une personne m'a sauté dessus et a commencé à me frapper. Des personnes sont intervenues pour nous séparer" raconte la jeune femme. Mais ce qui la marque, ce sont les insultes qui fusent à ce moment. "C'est là ou il a été le plus dur, car il m'a dit que je ne méritais pas de vivre et qu'il allait me saigner." Le lendemain, elle décide d'aller porter plainte, non sans réflexion. "J'ai eu des doutes en me disant : à quoi ça sert si ma plainte n'est pas prise en compte ?"

Faire de la prévention

Coralie est engagée dans un processus hormonal, "un parcours de la combattante" rappelle-t-elle. Ces agressions ne sont pas monnaie courante, mais plusieurs transgenres font état de violences et de formes de rejet. Cela est physique mais aussi moral. C'est pourquoi Coralie a décidé de créer une association qu'elle a baptisée "Stop Discriminations 03", convaincue de la nécessite de faire la prévention : "Beaucoup de personnes victimes d'agressions n'osent pas porter plainte et en parler. C'est le cas de jeunes homosexuels, qui vont parfois jusqu'au suicide. C'est encore arrivé récemment dans l'Allier."

"Il ne faut pas se cacher, et montrer qu'il y a de tout pour faire un monde" - Coralie

Plusieurs "gay-pride" ou marche des fiertés sont organisées dans l'Allier et le Puy-de-Dôme, à Montluçon le samedi 29 juin à 14h et à Clermont-Ferrand le samedi 6 juillet.