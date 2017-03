Corbeil-Essonnes : ils disent NON à une avenue Serge Dassault

Une votation citoyenne est organisée ce vendredi 10 mars matin à Corbeil-Essonnes, à l’appel du mouvement le "Printemps de Corbeil-Essonnes". Le 2 février dernier, Serge Dassault, sénateur et conseiller départemental de l’Essonne, était condamné à 5 ans d’inégibilité et 2 millions d’euros d'amende.

Etes-vous plutôt… Jean Jaurès ou Serge Dassault ? Les bulletins de vote sont prêts, il n’y a plus qu’à les glisser dans les urnes.

« Je pense qu’il est important que les humains sachent que tout n’est pas acceptable, et qu’il y a des gens qui se lèvent le matin pour dire : ‘nous on n’accepte pas, on préfère Jean Jaurès à Serge Dassault’ » explique Bruno Piriou, conseiller municipal du Printemps de Corbeil-Essonnes, à la tête de la mobilisation.

Des urnes seront installées devant l'hôpital sud-francilien et le lycée Robert Doisneau © Radio France - DR

Parmi les infrastructures concernées par cette nouvelle adresse : l’hôpital sud-francilien, ou travaillent plus de 3000 salariés. « Des milliers de bébés, chaque année vont naître à Corbeil-Essonnes, boulevard Serge Dassault. C’est pousser une conception de la société très très loin », poursuit l’élu.

Au lycée Robert Doisneau, 2700 élèves, le Conseil d’Administration a déjà voté une motion, au lendemain de la condamnation de Serge Dassault. « Les procureurs avaient eu ces mots qui me semblent importants, détaille un professeur : il a trahi son mandat, ses engagements, piétiné et bafoué les valeurs républicaines. »

Les Corbeil-Essonnois sont appelés à se rendre ce vendredi devant le lycée Doisneau, de 10 heures à 14 heures. Et devant l’hôpital Sud Francilien, de 9h à 15h.