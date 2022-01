Corcelles-lès-Citeaux : le conseil municipal démissionne en bloc pour exiger le départ du maire

Hervé Petit, maire de Corcelles-lès-Citeaux condamné pour agression sexuelle au mois de novembre dernier n'a plus aucun conseillers municipaux. Deux sont partis bien avant cette affaire de moeurs en début de mandat, suivis de trois autres il y a quelques mois et les neuf derniers qui réclamaient son départ suite à cette condamnation -eux- ont annoncé leur démission dans une lettre distribuée aux habitants samedi dernier.

Ce conseiller qui souhaite rester anonyme explique qu'il ne s'agit pas d'un calcul politique mais bien d'une affaire de "morale". "Moi j'estime que quand on a 8 mois avec sursis, 2 500 euros d'amende plus une inscription au registre des délinquants sexuels il faut faire quelque chose quoi. Et pourtant j'étais de son côté, je n'étais pas dans l'opposition." Voilà pourquoi ce conseiller a décidé de jeter l'éponge : "je ne cautionne pas du tout ses agissements".

Benoît Renard 50 ans a été conseiller municipal lors du précédent mandat aux côtés de l'actuel maire qui était lui aussi conseiller municipal à l'époque. Lorsque Hervé Petit a revêtu l'écharpe de premier magistrat Benoît a décidé de ne pas repartir pour 6 années au conseil municipal. Sur sa maison il a même affiché une banderole où l'on peut lire "maire démission". "Certes les lois l'autorisent à rester maire. Mais je crois qu'il y a d'un côté les lois 'judiciaires' et de l'autre les lois 'morales'. Comment peut-on oser agresser physiquement une jeune fille dans un village et rester premier édile ?" questionne le quinquagénaire.

Les élus démissionnaires ont distribué ce courrier dans les boîtes aux lettres de la commune samedi dernier -

Une pétition circule sur les réseaux sociaux

Une pétition circule sur FaceBook pour exiger la démission du maire 493 personnes l'avaient signées ce lundi soir. Claude, 85 ans, est "l'un des rares habitants" dit-il à encore "saluer le maire". Sans donner son avis sur son travail au service des administrés, Claude qui a connu Hervé Petit lorsqu'il était enfant, dit regretter l'ambiance délétère du village. "Dans un petit village cet évènement provoque des rancoeurs. Il y a des vieilles affaires qui remontent à la surface, il y a des gens qui règlent des vieux comptes. C'est la vie d'un village mais c'est complétement stupide et je ne voudrais pas que ça se termine mal, qu'une personne en arrive à des actes physiques".

Hervé Petit, le maire de Corcelles-lès-Citeaux avait laissé entendre qu'il quitterait son siège de maire fin décembre. Finalement il préfère attendre la tenue d'élections partielles complémentaires et la désignation de nouveaux adjoints et conseillers pour s'en aller. "Je ne ferais pas de choses qui bloqueraient le système. Je démissionnerai dans ce cas là de mon poste de maire et dans un deuxième temps -après l'élection d'un nouveau maire- de mon poste de conseiller municipal".

Faut-il encore tempère le maire "que la commune soit sur des rails". Il faut "qu'il y ait une équipe qui soit en mesure de répondre aux besoins de la commune et en particulier à la sécurité des agents" explique Hervé Petit qui dit s'inquiéter notamment "pour le salaire" de ses sept employés municipaux. "Moi je ne peux pas les laisser dans l'incertitude, ce n'est pas possible".

Je partirai dans des conditions qui assurent l'avenir de Corcelles

Par ailleurs Hervé Petit explique avoir le soutien d'"un certain nombre de corcellois qui sont venus me voir (parmi eux beaucoup d'anciens du village, très ancrés dans la commune depuis 40-50 ans) pour me dire 'surtout tu ne t'en vas pas' (...) on m'a dit également des phrases comme 'ça va, tu vas tenir le coup, tu ne fais pas de bêtises ?' si je tiens le coup c'est pour la commune et pour ses agents. Quand le moment sera venu je partirai mais je partirai dans des conditions qui assurent l'avenir de Corcelles ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à mon plus grand regret".

La Préfecture, qui n'a pas été en mesure de répondre à notre demande d'interview, a maintenant 3 mois pour organiser ces élections à Corcelles-lès-Citeaux.

