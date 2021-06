Cordemais : le projet Ecocombust attend le feu vert de l'Elysée

Tous les acteurs du projet, EDF, acteurs économiques, élus, associations, universitaires participent à ce "Forum des possibles" qui se déroule ce jeudi matin à l'hippodrome de Cordemais . Le CSE (comité social et économique) de la centrale de Cordemais est à l'initiative de ce rendez-vous dans l'espoir de faire accélérer le dossier Ecocombust vivement soutenu par la CGT.

Transformer en combustible des déchets de bois d'ameublement

Grâce à ce projet de reconversion à la biomasse lancé il y a cinq ans, la centrale de Cordemais bénéficie d'un délai supplémentaire et ne fermera pas avant 2026 ce qui permet d'assurer la sécurité d'alimentation électrique du grand ouest. L'idée d'Ecocombust est de construire une usine de fabrication de pellets, de transformer en combustible des déchets de bois d'ameublement ou d'élagage. Ces pellets alimenteront les deux tranches de la centrale qui ne fonctionne plus que 400 heures par an (contre 5 000 heures il y a cinq ans) à raison de 80% de pellets et 20% de charbon. D'après EDF, ce procédé permettrait d'éviter 400 000 tonnes de rejet de CO2 dans l'air par an et de sauvegarder une bonne partie des 350 emplois.

Avis favorable de l'enquête publique

Techniquement, des solutions ont été trouvées notamment pour dépolluer les déchets de bois. Et l'idée est, après la fermeture de la centrale programmée en 2026, de commercialiser la totalité des pellets à des tiers, principalement aux centrales de chauffage urbain encore alimentées au charbon. Ecocombust a reçu un avis favorable au niveau de l'enquête publique à condition "de créer un comité de suivi de site". Le permis de construire est déposé en mairie de Cordemais. Le coût du projet est estimé à 135 millions d'euros. Reste à obtenir le feu vert de l'Elysée pour pouvoir lancer les travaux, et cela devient urgent afin d'être prêts à temps