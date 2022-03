Cordemais : plusieurs centaines de militants anti-nucléaires rassemblés devant la centrale

"Non au nucléaire". Un mot d'ordre que l'on a pu retrouver un peu partout ce dimanche 27 mars aux abords de la centrale à charbon de Cordemais (Loire-Atlantique). À l'appel d'une vingtaine d'associations environnementales et de partis politiques, plusieurs centaines de militants anti-nucléaires se sont rassemblés dès midi devant les grilles des entrepôts de charbon.

Cette centrale, c'est une verrue" - Michèle, une militante écologiste.

Tous les manifestants du jour s'opposent en effet à un éventuel projet de SMR ("Small Modular Reactor") sur le site de Cordemais. Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la Loire, en avait émis l'hypothèse fin d'année 2021. Concrètement, il s'agirait d'implanter un mini-réacteur nucléaire à Cordemais, ou alors à y installer un site de fabrication de ces mini-réacteurs.

Opposition ferme au projet

Pour les associations de défense de la nature, cette idée, bien qu'elle ne reste encore qu'à l'état de proposition, paraît tout simplement inconcevable. "Il y a des alternatives hydrauliques, ou alors avec la biomasse", selon Pascal Frémont, le porte-parole de l'union syndicale Sud-Solidaires en Loire-Atlantique. "On souhaite une énergie vraiment propre et durable. L'idée, ce n'est pas de construire de plus en plus de centrales pour dépenser plus d'énergie. Le but, c'est surtout d'en dépenser moins à l'avenir".

À deux semaines de l'élection présidentielle

À deux semaines de l'élection présidentielle, les militants anti-nucléaires ont donc décidé de se mobiliser pour interpeller les candidats sur la question. Quant à la centrale à charbon de Cordemais, son activité devrait durer au moins jusqu'en 2024.

