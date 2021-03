Corinne Loiodice, l'ancienne directrice des Pompes Funèbres Intercommunales de Grenoble a été relaxée.

Au moment de rendre leur jugement, les magistrats du tribunal correctionnel de Grenoble n'ont pas suivi les réquisitions du Procureur de la République lors de l'audience du 4 février (18 mois d’emprisonnement avec sursis, l’obligation d’indemniser les parties civiles et 30.000 euros d’amende). Ils ont prononcé la relaxe de Corinne Loiodice, l’ancienne directrice des Pompes Funèbres Intercommunales de Grenoble Alpes Métropole (PFI).

Corinne Loiodice était poursuivi pour plusieurs faits. Pour avoir perçu une rémunération indexée sur le chiffre d’affaires alors qu’elle n’était plus salariée mais mandataire sociale. Pour avoir souscrit à un contrat de retraite pour elle-même et cinq cadres de la société dont son compagnon sans avoir sollicité le conseil d’administration. Et pour avoir "offert" des services funéraires à des salariés et des membres du conseil d’administration.

Mais le tribunal correctionnel ont considéré qu'il y avait prescription ou absence d'"intentionnalité" pour ces faits pour lesquels les Pompes Funèbres Intercommunales et la Métropole s'étaient portées parties civiles.

A l'audience, Corinne Loiodice était apparue blessée par ces accusations. Elle avait défendu en pleurant que " les PFI étaient "la prunelle de ses yeux" et qu'elle avait toujours agi "dans l'intérêt" des PFI pendant toute sa carrière .