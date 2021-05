Un violent accident a eu lieu jeudi à Cormery, sur la route départementale 943, entre une dépanneuse et un monospace. Une personne est en urgence absolue, cinq autres ont été plus légèrement blessées.

Cormery : choc frontal entre une dépanneuse et un monospace

Un choc frontal "à forte cinétique" a eu lieu à Cormery, au sud-est de Tours, jeudi en fin de journée selon les pompiers de Touraine. Une dépanneuse et un monospace se sont percutés. Une personne était jeudi soir en "urgence absolue". Cinq autres personnes ont été plus légèrement blessées. Six ambulances ont été dépêchées sur place.