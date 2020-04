Cornavirus : 100 personnels du CHU de Nîmes positifs au Covid-19

100 personnels du CHU de Nîmes testés positifs au Covid-19 selon un décompte de la CGT établi mardi 7 avril. La direction de l'établissement avait elle-même dénombré 79 personnes positives le vendredi 3 avril, la CGT en ajoute 21 autres depuis ce week-end, total 100. Aucune précision sur les services auxquels elles appartiennent. Devant cette situation, la CGT du CHU de Nîmes, en lien avec d'autres syndicats, portera plainte contre les gouvernements successifs organisateurs, dit-elle, du manque de moyens de protection.

La CGT refuse la double peine

Une situation inadmissible pour la CGT même si elle reconnaît que la direction a fait son travail en ce domaine dans un contexte de manque d'équipements de protection ; mais les résultats ne sont pas là. Et la CGT refuse ce qu'elle appelle une double peine pour ces personnels : d'abord la maladie, et ensuite une sanction financière avec le jour de carence toujours maintenu et en supplément la suppression d'une partie des primes au prorata du temps de l'arrêt de travail.

Un accident du travail

Devant l'issue incertaine de la maladie, des soignants sont morts en France, la CGT demande qu'à défaut d'avoir eu droit à une prévention, ces personnels hospitaliers aient droit au moins à une vraie réparation. Ce devrait être, pour ces personnels hospitaliers la reconnaissance en accident du travail. Ce ne serait plus à la branche générale de la Sécurité Sociale de payer mais à la branche accidents car il y a, explique le syndicat, une défaillance de l'employeur. De plus, en cas d'issue fatale, ce serait une vraie protection pour les ayants-droits.