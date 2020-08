Coronavirus : 1.200 réservistes de la gendarmerie mobilisés en renfort en Franche-Comté

1.200 réservistes supplémentaires de la gendarmerie, répartis au sein de 300 unités, vont être déployés dans les prochains jours sur l'ensemble de la Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire de Belfort), pour des missions de contrôle sur le port du masque et le respect des gestes barrière, a-t-on appris ce jeudi auprès de la région de gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté.

"Ces gendarmes de la réserve opérationnelle ont été appelés en renfort des gendarmes d’active pour lutter contre la reprise épidémique" et seront "rassemblés au sein des détachements d’appui territorial, les DAT, des unités exclusivement dédiées à la lutte contre la propagation du virus et à la protection de la population", précise un communiqué.

Face au relâchement constaté parmi une part de la population (...) les gendarmes vont intensifier et densifier sensiblement les contrôles Covid et si nécessaire constater et sanctionner avec discernement les comportements contribuant à la propagation du virus (gendarmerie nationale)