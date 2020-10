Coronavirus : 10 décès supplémentaires dans le Gard en 4 jours

Comme tous les mardis et les vendredis l'ARS Occitanie publie son bulletin d'information sur l'épidémie de Covid-19 dans la région. Dans le Gard, on compte désormais 130 morts soit 10 de plus que vendredi.

L’épidémie de Covid-19 gagne du terrain dans le Gard. L'Agence régionale de santé a publié les derniers chiffres de la maladie dans la région. Dans le Gard, on compte désormais 130 décès depuis le début de la pandémie, c'est dix de plus que par rapport à vendredi. 132 personnes sont aussi à l’hôpital soit 18 de plus qu'il y a 4 jours, avec un malade supplémentaire en réanimation soit 31 au total.

Une situation qui se dégrade aussi en Lozère : 2 décès de plus

La Lozère n'est elle aussi plus du tout épargnée avec depuis plusieurs jours une hausse subite du nombre de décès on note 2 décès supplémentaires à l’hôpital depuis vendredi, soit 8 au total depuis le début de l'épidémie. 18 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du Covid en Lozère,