Coronavirus : 11 enfants et 5 adultes confinés en Bretagne après un séjour en Haute-Savoie

Les enfants ont reçu un carton de masques et des solutions désinfectantes.

Ce sont des vacances dont ils se souviendront... Le conseil municipal des jeunes de Bourg-Blanc, près de Brest, a profité d'un séjour en Haute-Savoie, dans la commune de La Balme-de-Sillingy qui recensent plusieurs cas de coronavirus (six, selon le maire).

Confinés chez eux avec des masques

A leur atterrissage à l'aéroport de Brest, un minibus de la commune est venu les récupérer, et ils ont appris qu'ils allaient être confinés. Selon le président du comité de jumelage, ils ont été emmenés dans les locaux du club de foot, pour être mis au fait des consignes de prudence.

Un carton de vingt masques et un flacon de désinfectant a été remis à chacun, et les participants au séjour ont découvert qu'ils allaient devoir rester confinés chez eux pendant 14 jours (le temps de la durée d'incubation du coronavirus). Des certificats médicaux sont prévus pour les personnes concernées, 11 enfants et leurs 5 accompagnants.

Pas de malade dans le groupe

Le président du comité de jumelage indique que la situation a été gérée dans le calme et qu’il y a "zéro malade dans le groupe". Mais par mesure de précaution, les personnes qui ont participé au voyage doivent prendre leur température deux fois par jour.