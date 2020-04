Coronavirus : 14 décès supplémentaires en Centre-Val-de-Loire, le nombre de cas en réanimation diminue

Selon le bilan de l'Agence Régionale de Santé, on a enregistré ce mercredi 14 décès supplémentaires en 24 heures en Centre-Val-de-Loire, le même chiffre que la veille. On compte, depuis le début de l'épidémie, 703 décès dans la région. Parmi eux, 320 résidents sont morts dans des établissements médicaux-sociaux, dont les Ehpad. L'Eure-et-Loire est le département le plus touché, avec 165 décès, dont 5 en une journée.

En tout, depuis le début de l'épidémie, il y a eu 130 décès dans l'Indre (aucun nouveau décès ces dernières 24 heures), 127 décès dans le Cher (5 nouveaux décès), 113 dans le Loiret (3 nouveaux décès), 92 en Indre-et-Loire (3 nouveaux décès) et 76 en Loir-et-Cher (2 nouveaux décès).

Le nombre de cas en réanimation continue de diminuer. En effet, 127 personnes sont en réanimation ce mercredi soir, contre 131 mardi soir, et 140 lundi 27 avril.

Dans la région, 5.086 cas de Covid-19 ont été confirmés par des tests biologiques.