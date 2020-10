Coronavirus : deux discothèques ouvertes à Nîmes malgré le coronavirus

Malgré les interdictions directement liées à la crise sanitaire et au nouveau coronavirus, plusieurs établissements nîmois ont été contrôlés en infraction dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit de deux discothèques et d'un salon de thé ouvert après minuit. L'opération de contrôle de la police nationale s'est déroulée entre minuit et 3 heures du matin.

Amendes et fermetures administratives

Comme partout en France, les discothèques n'ont plus le droit d'ouvrir, et ce depuis plusieurs mois. Mais la rumeur court depuis plusieurs semaines, et cette fois c'est confirmé : certains établissements nîmois n'hésitent pas à braver cette interdiction. Les patrons de deux discothèques viennent d'être pris en flagrant délit. L'une est située route de Beaucaire, sur la zone de Grézan, la seconde route d'Avignon. Une centaine de fêtards se trouvaient encore dans l'une des discothèques. Les deux patrons risquent une forte amende et une fermeture administrative.

Le salon de thé, quant à lui, était encore ouvert après minuit, heure légale de fermeture pour ce type d'établissement. Situé dans le quartier de Courbessac, il y a accueillait encore plus d'une dizaine de joueurs de cartes quand les policiers ont frappé à la porte.

La loi est pourtant claire. Le Préfet du Gard vient d'ailleurs de prolonger le protocole sanitaire jusqu'au 1er novembre. Mais visiblement, l'appât du gain et l'envie de faire la fête semblent bien plus forts que le respect des règles, sans parler de la santé que beaucoup semblent prêts à mettre en danger.