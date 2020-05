Coronavirus : 31 décès à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu depuis le début de l'épidémie

Comme il le fait régulièrement, le groupement hospitalier Nord-Dauphiné fait le point sur les prises en charge de patients atteints du coronavirus au sein de ses établissements (hôpitaux de Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel ainsi que plusieurs maisons de retraite). Ce jeudi soir, la direction du GHND annonce que le coronavirus est à l'origine depuis le début de l'épidémie de 31 décès au centre hospitalier Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu et de 7 au CH Yves-Touraine de Pont-de-Beauvoisin. Cela fait respectivement 5 et 1 de plus en une semaine. Dans ces deux établissements, on recense aujourd'hui 40 patients atteints de Covid-19.

Comme au plan national, le GHND connaît un "lent infléchissement des cas de Covid-19, autant sur le secteur des soins critiques que sur les services de médecine. La médecine gériatrique et l’EHPAD Jean Moulin conservent cependant un taux d'hospitalisation élevé de patients confirmés Covid-19." Une opération de dépistage a été menée à l'EHPAD et l'unité de soins de longue durée Jean Moulin, à Bourgoin-Jallieu. Pour 15 personnes, le test s'est révélé positif. Les patients ont été hospitalisées et deux sont décédés. Dans les 4 autres Ehpad du GHND, aucun cas de contamination signalé.

Masque obligatoire quelque soit le motif d'admission à compter de lundi

A partir du 11 mai, dans le cadre du déconfinement progressif, les patients admis en hospitalisation ou en consultation devront respecter toutes une série de consignes. "Dès l’entrée, l’accès sera contrôlé par un agent de sécurité, qui vérifiera la convocation, le port d’un masque personnel apporté par le patient et la friction des mains à la solution hydroalcoolique. Les accompagnateurs sont interdits, sauf pour les mineurs et les patients dépendants qui peuvent venir avec une seule personne."