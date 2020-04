Coronavirus : 335 décès en 24 heures à l'hôpital, la France se rapproche du cap des 15.000 morts

Le nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus en France ce lundi soir est de 14.967 morts, dont 9.588 à l'hôpital (+ 335 en 24 heures) et 5.379 dans les Ehpad et maisons de retraite. Le nombre de patients en service de réanimation poursuit sa lente diminution pour le cinquième jour consécutif.

La direction générale de la Santé a présenté ce lundi soir le bilan de l'épidémie de coronavirus en France. On compte 6.821 personnes en réanimation, (+ 227 en 24 heures). Mais en tenant compte des sorties, il y a aujourd'hui 24 patients de moins en réanimation, note dans un communiqué la direction générale de le Santé, soit une lente diminution pour la cinquième journée consécutive.

Actuellement, 32.113 personnes sont hospitalisées. C'est 287 de plus que la veille. Le bilan est désormais de 14.967 morts, dont 9.588 à l'hôpital (+ 335 en 24 heures) et 5.379 dans les Ehpad et maisons de retraite (+ 239 en 24 heures)

Emmanuel Macron s'exprime peu après 20h

Emmanuel Marcon doit s'exprimer depuis l'Elysée à 20h02, juste après les traditionnels applaudissements en soutien au personnel soignant. Le président devrait notamment annoncer une prolongation du confinement, mais pourrait aussi se prononcer sur d'autres dossiers, comme le port du masque, un calendrier de déconfinement, ou la crise économique.

Suivez cette allocution en direct sur France Bleu.

"Travailler plus" après le confinement : les réactions affluent

Plus tôt dans la journée, les réactions ont continué de s'enchaîner, certaines indignées, face aux propos de plusieurs responsables économiques, dont le patron du Medef, incitant les Français à "travailler plus" pour faire redémarrer l'économie une fois le déconfinement mis en place.

Par ailleurs, un avion transportant 11 millions de masques depuis la Chine s'est posé ce lundi matin à l'aéroport de Nantes Atlantique, dans le cadre du pont aérien établi entre la France et la Chine. Ils sont à destination du personnel soignant prioritaire partout sur le territoire.