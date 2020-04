Coronavirus : 500.000 masques disponibles fin avril pour les Parisiens

"On s'est orienté versune fabrication de masques en tissu, homologués, lavables, que nous distribuerons gratuitement aux Parisiens", déclare Anne Hidalgo dans un entretien au Journal du dimanche. Au total ce sont plus de 2 millions de masques réutilisables qui vont être distribués. "A la mi-mai, tous les Parisiens pourront être équipés", promet la maire qui chiffre le coût pour la Ville à 3 millions d'euros.

Des masques disponibles dans les pharmacies et obligatoires dans les transports

Ces masques, disponibles dans les pharmacies, "seront prioritairement distribués aux plus fragiles: les plus de 70 ans, mais aussi les personnes atteintes de maladie chronique et les femmes enceintes". Anne Hidalgo pense qu'il est "vraiment nécessaire" de les rendre obligatoires dans les transports.

Parmi les autres mesures, la maire PS prône d'utiliser "massivement les tests" mais est moins favorable au traçage numérique pour "collecter des données personnelles dont on ne sait pas par qui elle seront captées ou achetées".

Concernant la réouverture progressive des écoles, elle propose de faire "revenir en priorité les élèves qui ont décroché, ceux issus de familles monoparentales en grande précarité, ceux en situation de handicap et ceux des salariés indispensables au redémarrage de la machine économique et des services publics essentiels".

Un prolongement du télétravail au-delà du 11 mai

La maire souhaite le prolongement du télétravail au-delà du 11 mai quand c'est possible. "Si tous les usagers du métro retournent au travail mi-mai, l'épidémie risque de repartir de plus belle", prévient Mme Hidalgo qui, comme d'autres maires de grandes villes, réfléchit à créer des pistes cyclables provisoires.

Anne Hidalgo dénonce enfin le_"bashing systématique insupportable_" des Parisiens qui ont quitté la capitale à la mi-mars pour se confiner dans leur maison de campagne. "Beaucoup sont partis rejoindre leur famille. Ils ne méritent pas cette stigmatisation, dit-elle. C'est quand même très dur d'avoir à supporter un confinement quand on vit dans un petit appartement sans balcon, parfois même sans beaucoup de lumière du jour."