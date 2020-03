Coronavirus : 6 nouveaux cas détectés en Charente-Maritime, 15 en Nouvelle-Aquitaine

Dans son point quotidien, l'Agence régionale de santé (ARS) recense 15 nouveaux cas de Coronavirus dont six pour la Charente-Maritime. C'est le deuxième département le plus touché de la région. Plus de 1600 personnes sont infectées en France et 30 sont mortes.

La Charente-Maritime est le deuxième département à être le plus touché par l'épidémie de Coronavirus. Ce mardi, l'Agence régionale de Santé recense six nouveaux cas pour la Charente-Maritime et 15 pour la région Nouvelle-Aquitaine.

Les premières personnes infectées ont été détectées fin janvier dernier et, depuis, le Coronavirus concerne 13 habitants en Charente-Maritime et un en Charente.

À l'échelle nationale, on compte 1606 personnes touchées - soit 194 de plus que le dernier bilan établi - par le virus et 30 morts.

Rappel de la conduite à tenir si vous revenez d’une zone à risque

Au retour et dans les 14 jours suivant un séjour dans une zone où circule activement le virus :

Surveillez votre température 2 fois par jour ;

Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ;

Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ;

Évitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées…) ;

Évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…) ;

Évitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…).

Travailleurs/étudiants : vous pouvez retourner travailler en l’absence de symptômes. L’adaptation du poste de travail et le recours au télétravail doivent être privilégiés. Si des symptômes apparaissent, appelez le 15 sans délai ;

vous pouvez retourner travailler en l’absence de symptômes. L’adaptation du poste de travail et le recours au télétravail doivent être privilégiés. Si des symptômes apparaissent, appelez le 15 sans délai ; Les enfants, collégiens, lycéens peuvent être envoyés à la crèche, à l’école, au collège ou au lycée. Un contrôle de leur température doit être réalisé 2 fois par jour. Si des symptômes apparaissent, appelez le 15 sans délai.

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer :

Contactez rapidement le SAMU Centre 15 en signalant votre voyage

Ne vous rendez pas directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital

Évitez tout contact avec votre entourage, et portez les masques qui vont seront remis dans le cadre de votre prise en charge.

Le numéro vert national pour toutes questions non-médicales : 0 800 130 000 (appel gratuit)