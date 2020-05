Coronavirus : 8 cas de Covid-19 à la gendarmerie de Sarreguemines

16 résidents d'un EHPAD de Moselle, 14 professionnels de santé dans un établissement du Ban-Saint-Martin, 3 personnes dans un institut médico éducatif de Metz et donc 8 militaires. L'ARS du Grand Est (Agence Régionale de Santé) révèle ce mardi soir 5 nouveaux foyers de contamination au coronavirus dans le département. Selon les informations de France Bleu Lorraine, les 8 militaires sont des gendarmes mobiles de Sarreguemines. .

Ils partaient en Guyane

Les 8 gendarmes mobiles spécialisés dans le maintien de l'ordre sont "en majorité asymptomatiques" explique un militaire. Sur les 120 gendarmes de l'escadron de Sarreguemines, environ 70 devaient partir en Guyane en fin de semaine pour faire du maintien de l'ordre. C'est en les testant avant leur départ que les 8 "CRS de la gendarmerie" ont été détectés positifs.

Aucune inquiétude

Les 8 militaires ont été pris en charge à distance par une unité spécialisée de Marseille qui mène des investigations. Leur état de santé est "très rassurant" et la gendarmerie a identifié les cas contacts, notamment les familles et les collègues. La direction de la zone de défense et de sécurité Est, a décidé de ne pas envoyer l'escadron mobile de Sarreguemines en Outre-Mer pour éviter de "disséminer la maladie".