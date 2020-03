Coronavirus en Isère : 9 morts en 4 jours dans un Ehpad de La Verpillière

A l'Ehpad "Les Pivoles" de La Verpillière la situation a commencé à devenir délicate le 20 mars dernier. Un premier résident a présenté des symptômes, puis rapidement un 2ème. Les tests au Covid-19 se sont révélés positifs. Dans la foulée plusieurs autres pensionnaires ont eu les mêmes symptômes mais à partir de 2 résultats positifs dans un établissement les malades ne sont plus testés.

La situation est ensuite devenue rapidement dramatique avec les décès des personnes atteintes les plus fragiles. Des personnes ayant "d'autres facteurs de risques" explique le directeur de la résidence Arnaud Fouet, mais au rythme de "deux décès par jour pendant 4 jours".

Malgré le confinement et l'interdiction des visites

"Nous avions pourtant anticipé, explique le directeur, _en interdisant les visites aux familles dès le 9 mars et en mettant en place le confinement total dans les chambres le 12 mars_, avant même que ce soit obligatoire". Le coronavirus a tout de même réussi à entrer dans un Ehpad où il y a encore d'autres suspicions chez des pensionnaires et 3 cas positifs également parmi les salariés. "On est dans la vague, dit Arnaud Fouet, mais on se bat et on garde le moral. On maintient aussi le lien social pour les résidents avec leur famille par téléphone, whatsapp et internet, pour qu'ils ne soient pas plus fragilisés par l'isolement".

A l'image de la résidence "Les Pivoles" partout en France des maisons de retraites commencent à faire état de plusieurs morts en quelques semaines ou quelques jours dans les rangs de leurs pensionnaires, faisant craindre un (très) lourd bilan de ce côté là.