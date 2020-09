Coronavirus à Bordeaux : les rassemblements dans les parcs, jardins, plages et quais limités à 10 personnes

La préfète de Gironde a annoncé ce lundi une armada de mesures destinées à enrayer la propagation du coronavirus dans la métropole bordelaise et en Gironde, alors que les indicateurs sont de plus en plus mauvais depuis le 24 août. Parmi elles, la limitation des rassemblements dans les parcs, jardins, quais et plages de Bordeaux à 10 personnes. Les citoyens de la métropole sont également encouragés à limiter les rassemblements familiaux ou festifs à 10 personnes. Le télétravail est encouragé dans l e département. Les sorties scolaires sont suspendues.

Des rassemblements limités à Bordeaux et en Gironde

À Bordeaux et sa métropole

Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs, jardins, sur les plages et les quais de Bordeaux

Interdiction à Bordeaux de la consommation d'alcool sur la voie publique

Dans Bordeaux et sa métropole, les Journées Européennes du Patrimoine sont annulées.

En Gironde

Pour toute la Gironde :

la jauge maximum des rassemblements passe de 5.000 à 1.000 personnes.

Les mesures liées au travail

Le renforcement du cadençage des bus et des tram aux heures de pointe. Alain Anziani a dit envisager une augmentation de l'offre de transports, notamment davantage de bus en parallèle de la ligne A du tramway. Le président de Bordeaux Métropole a également parlé d'augmenter le nettoyage des bus et trams, et de renforcer la mise à disposition de gel hydro-alcoolique.

La multiplication des contrôles de l'inspection du travail dans les entreprises

Il est recommandé aux entreprises et administration de supprimer les événements festifs ou conviviaux et d'utiliser, chaque fois que cela est possible, le télétravail.

De l'école à l'université

Le port du masque

Obligation du port du masque devant les écoles, collèges, lycées : affichage aux abords des établissements scolaires

Port du masque obligatoire dans un périmètre de 50 m autour des salles de sport, de spectacles, conservatoires.

A l'université : port du masque sur le campus et à 50 mètres autour.

Autres mesures

La préfète demande aux Crous, et aux responsables d'associations d'interdire, annuler ou empêcher les fêtes étudiantes.

Les sorties scolaires seront suspendues dans l'enseignement primaire et secondaire.

Des capacités sanitaires renforcées

Alors que le CHU de Bordeaux accueille ce lundi 77 personnes, dont 24 en réanimation pour Covid-19, son directeur annonce que tous les dispositifs d'urgence mis en place pour la première vague sont activés. La préfète Fabienne Buccio rappelle que le centre hospitalier dispose d'une capacité de réserve, et que l'offre de lits en réanimation peut passer de 180 à 300 lits.

Les tests seront priorisés pour :

les malades

les personnes à risques

les cas contacts

personnels de santé

De nouveaux centres de dépistages seront ouverts dès cette semaine.

Protéger les personnes vulnérables

Comme lors des plans canicules, les maires devront organiser le portage de repas et de médicaments. Dans les Ehpad, les établissements répartis sur plusieurs sites devront regrouper leurs résidents sur un seul, dépister résident et personnels en cas de suspicion de Covid-19. Les visites sont limitées à deux personnes par résident par semaine.

Les chiffres du coronavirus en infographie dans la région