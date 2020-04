Coronavirus à Bordeaux : violences urbaines dans le quartier des Aubiers

Des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont eu lieu ce dimanche soir dans ce quartier du nord de la ville. Ils n'ont pas fait de blessés. Trois personnes ont été interpellées.

La compagnie d'intervention de Bordeaux a été appelée ce dimanche vers 19h dans le quartier des Aubiers où des jeunes jouaient au foot quand d'autres s'étaient lancés dans un rodéo sauvage.

Un frigo s'écrase au pied des policiers

Une vingtaine d'hommes arrive sur place et très vite la situation dégénère. La cinquantaine de jeunes lance des pierres et des pavés en direction des forces de l'ordre. D'autres jeunes leur envoient également toutes sortes de projectiles depuis les balcons des immeubles et les passerelles aériennes. Un frigo s'écrase même au pied des policiers.

Des CRS arrivent en renfort et après plus de trois heures d'échauffourées avec usage de gaz lacrymogènes, ils parviennent à disperser ces petits groupes très mobiles et à ramener le calme vers 22h30.

"Ce n'était pas un guet-apens" assure un syndicat de police. Mais dans ce quartier où il y a eu beaucoup de verbalisations liées au non-respect du confinement, la tension est subitement montée d'un cran.

Trois jeunes ont été interpellés et emmenés au commissariat de Bordeaux. L'enquête a été confiée à la PJ.