Coronavirus : à Dijon les trams et les bus circulent comme en période de "vacances"

Face à la crise du coronavirus, le gouvernement veut limiter les déplacements. Les transports longue distance vont être réduits de moitié mais les transports en commun, eux sont maintenus dans les grandes villes comme à Dijon, nous confirmait ce lundi matin, le directeur de DIVIA, Thomas Fontaine. "85% du trafic est assuré, ça correspond à un trafic de période de vacances avec deux )à trois minutes d'attente en plus.."

Nettoyage renforcé des rames

Pour assurer la sécurité des passagers mais aussi des clients du réseau dans les bus et trams, des mesures de protection s'appliquent depuis le début de cette crise avec "un nettoyage renforcé de chaque rame deux fois par jour,et complété par des mesures très particulières sur les zones où les clients comme les salariés peuvent s'accrocher ou se tenir" précise Thomas Fontaine.

... et nouvelles mesures depuis ce lundi matin

Et depuis dimanche de nouvelle mesures ont été prises, expliquait ce matin le directeur général de Keolis Dijon Mobilités, "on arrête la vente à bord des titres de transport et on met en avant (hors abonnés) et on met en avant le paiement par CB et la possibilité d'acheter ses titres au distributeur". Autre mesure très importante, "

Dispositif pour les salariés

La direction de Keolis a fait un recensement des salariés qui pourraient avoir un problème de garde. C'est aussi pour ça, que dès ce lundi matin, le service correspond à celui d'une période de vacances, confirme le directeur général de DIVIA.

Baisse de fréquentation ?

Il y a eu une baisse de la fréquentation la semaine dernière d'environ 10% mais ce lundi matin, "ce n'est pas si visible que ça mais ça baisse aussi ce matin" précise Thomas Fontaine. Le directeur qui annonce de nouvelles mesures pour limiter les regroupements à bord des bus et des trams, "on a arrêté la montée par la porte avant, les clients doivent soit monter par l'arrière ou la porte du milieu, pour limiter les regroupements."

En cas de confinement total, pour le moment le directeur général n'a pas d'information précise mais indique si c'est le cas, "il faudra réfléchir à définir les transports les plus stratégiques pour continuer à les assurer" conclut Thomas Fontaine.