Coronavirus : A Rennes, une étudiante chinoise victime de racisme de la part d'un chauffeur de bus ?

Une étudiante chinoise dit avoir été victime de racisme de la part d'un chauffeur de bus à Rennes ce mardi 3 mars. Alors qu'elle portait un masque, celui-ci aurait lancé "corona ! corona !" et l'aurait empêchée de sortir du bus.

Depuis quelques jours, un message posté sur les réseaux sociaux fait vivement réagir les internautes. Dans un post publié sur sa page Facebook, Wenqi, une étudiante chinoise de 23 ans installée à Rennes y raconte sa mésaventure vécue le mardi 3 mars dans un bus du réseau Star. "Mon colocataire et moi avons pris le bus numéro 14 à la station "Cours Kennedy" vers 11h35. Après être montés dans la voiture, le chauffeur nous a dit plusieurs fois "Corona!", écrit la jeune femme.

L'étudiante portait un masque

Au moment de descendre à l'arrêt Donelière, le chauffeur aurait fermé la porte et empêché les deux amis de sortir. "Cela nous a causé de graves dommages psychologiques et affecté notre utilisation normale des transports en commun," poursuit l'étudiante qui au moment des faits portait, par précaution, un masque et une écharpe.

Wenqi et son colocataire s'estiment victimes de discrimination raciale. "C'est une insulte au peuple chinois qui lutte contre le virus. Ce comportement est très stupide." La jeune femme se réserve le droit de porter plainte. L'entreprise explique être entrée en contact avec l'étudiante afin de lui présenter des excuses.

Le conducteur entendu

"Nous prenons cette histoire très au sérieux et nous appliquons le processus que nous avons l'habitude d'appliquer. Nous avons proposé une rencontre à cette voyageuse. Par ailleurs, le chauffeur a été convoqué pour que nous puissions écouter ses explications," explique-t-on du coté du Star. Ce vendredi après-midi il n'était pas possible de la connaître.