Coronavirus : A Saint-Nazaire, sept personnes devraient être poursuivies pour mise en danger d'autrui

Malgré les mesures de confinement, quinze personnes étaient rassemblées samedi 21 mars dans le quartier de la Trébale à Saint-Nazaire. Deux policiers en patrouille les ont contrôlées. Huit ont été verbalisées, les autres ont refusé et devraient être poursuivies pour mise en danger de la vie d'autrui

Samedi 21 mars, vers 20h30, deux policiers en patrouille ont remarqué un groupe de 15 personnes allées des Orchidées, dans le quartier de la Trébale, un secteur sensible de Saint-Nazaire. N'ayant pas d'attestation dérogatoire sur eux, huit ont été verbalisées (135 euros) et ont été sommées de de quitter les lieux.

Refus d'obtempérer pour 7 personnes

Les autres individus, récalcitrants et provocateurs selon les forces de l'ordre, ont refusé de se soumettre au contrôle , de donner leur identité et de rentrer chez eux. Les policiers n'étant pas assez nombreux, il n'y a pas eu d'interpellation. Ces personnes étant déjà connues des services de police, elles devraient être interpellées plus tard. Une enquête est ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui".