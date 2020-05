Coronavirus : A Sully sur Loire, une réouverture du marché qui rend les gens heureux

Fermé depuis plus d'un mois, depuis le début du confinement à la mi-mars, le marché de Sully sur Loire a finalement rouvert hier lundi 4 mai, avec moins d'une dizaine de commerçants. La mairie voulait être sûre des conditions de sécurité sanitaire, les clients, et les commerçants, eux, l'attendaient

"Regardez, ils ont les masques, mais on voit dans leurs yeux qu'ils sourient. Ils sont heureux, et nous aussi". Lotfi Babouri, le vendeur de fruits et légumes, ne cache pas sa joie de retrouver ses clients du marché de Sully sur Loire. "Ici c'est comme la famille, quand il y en a un qui manque, on est tristes" !

A côté de lui, David Schlinckling, le fromager, accueille une de ses clientes, Anne-Marie Bernet, avec un grand sourire : "regardez, il s'est même précipité pour me servir, il m'a reconnue", se régale Anne-Marie, une fidèle. Elle venait tous les lundis matin. "Vraiment je suis contente de le retrouver, mon fromager. Et puis les légumes, aussi, j'allais au supermarché, c'est quand même pas pareil"...

Pourquoi le marché de Sully n'a pas rouvert plus tôt ?

Comme beaucoup d'autres clients, Anne-Marie n'a pas vraiment compris pourquoi la mairie de Sully sur Loire ne rouvrait pas son marché du lundi matin, alors qu'un peu partout ailleurs la liste de ceux qui étaient autorisés à revenir, s'allongeait. "On se demandait pourquoi les autres et pas nous" confie Richard Beaudet, un habitué lui aussi.

"On ne voulait prendre vraiment aucun risque" répondent Patrick Hélaine, l'adjoint à la communication, et Geneviève Baude, la première adjointe. "C'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes sur facebook, pour nous demander des explications, mais tant qu'on n'étaient pas sûrs d'avoir la bonne sécurité, on ne voulait pas rouvrir".

Maintenant les mesures sont en place, filtrage à l'entrée, gel hydro-alcoolique, un seul sens de circulation. Elles vont même permettre le retour des commerçants non-alimentaires, dès la semaine prochaine. Eux ne sont pas encore considérés comme des commerces de première nécessité, ils doivent attendre le déconfinement, le 11 mai.

Le retour d'un revenu important pour les producteurs

Dany Ollivier, l'éleveur de truites, est en tout cas heureux de retrouver son marché du début de semaine. "Ca fait 45 ans que je le fais, le marché de Sully" dit celui qui est installé à quelques kilomètres de là, à Saint Aignan le Jaillard. "Très honnêtement, il me manquait beaucoup, je ne savais plus comment commencer ma semaine !"

Pour les producteurs, c'est surtout le retour d'un revenu. David Schlinckling, qui lui a pu ouvrir sa fromagerie de Montargis tout le temps du confinement, a quand même perdu une partie de son chiffre d'affaire, trois de ses marchés habituels sont encore fermés. Même chose pour Dany Ollivier, même si pour lui c'est l'élevage des truites qui assure la plus grande partie de son revenu, et que l'activité n'est pas revenue de ce côté-là.

Mais pour Sonia Crasson, productrice sur la ferme de la Sergenterie à Guilly, c'est un débouché essentiel qui revient : "j'avais mis en place un système de livraison à domicile, mais ça ne remplace pas, on ne voit pas autant de clients. Les légumes poussent, pendant ce temps-là, on a eu des pertes très importantes". Hier lundi Sonia a vendu tout son stock de légumes, elle aurait même pu sans doute en vendre plus, mais son camion était plein.