Coronavirus : après le décès d'un agent, émotion et inquiétude à la direction du travail de l'Eure

Le vendredi 13 mars, "elle a indiqué avant de partir qu'elle allait voir son médecin traitant et entre deux, on n'a pas eu de nouvelles" explique Gérald Le Corre jusqu'à l'annonce du décès de l'agent mardi 24 mars des suites du coronavirus. "On déplore le fait que notre administration n'ait pas pris les mesures élémentaires de prévention à partir du moment où on avait connaissance de possibles symptômes en lien avec le COVID19" s'émeut le secrétaire du CHSCT de la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) en Normandie.

On espère qu'on ait pas d'autres contaminations parmi les agents ou les usagers présents dans les locaux en date du 13 mars "

Des mesures de précaution ont été prises à partir du mardi 17 mars, jour de la mise en place des mesures de confinement par le gouvernement, notamment du télétravail, mais mardi 25 mars, au moins cinq agents travaillaient encore dans les locaux à Évreux avance Gérald Le Corre "pour des tâches essentielles, notamment des activités sur le chômage partiel". Ce mercredi, les locaux de la Direccte de l'Eure ont été fermés, "ça n'a pas été simple de l'obtenir" dénonce le représentant du personnel qui demande une fermeture des locaux au moins jusqu'à leur décontamination.

Une décontamination du site

"Avant réintégration du site, toutes les dispositions sanitaires seront prises" indique la préfecture de l'Eure, "sans mettre en danger les salariés du secteur du nettoyage qui ont assez peu équipés correctement pour ce genre d'opération" espère Gérald Le Corre, qui ajoute"il y a des inquiétudes sur le site d'Évreux, mais aussi sur le site de la Direccte à Hérouville Sain-Clair (Calvados) où il y aurait suspicion de cas de coronavirus".

"L'ensemble des agents de l'unité départementale est actuellement confiné à domicile et assurent leurs missions en télétravail. Les agents ayant pu être en contact avec leur collègue décédé sont suivis par leur médecin de ville et un soutien psychologique a été proposé" précise Jérôme Filippini, le préfet de l'Eure.