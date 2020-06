Coronavirus : après plusieurs cas positifs à la prison d'Avignon-Le Pontet, FO demande un dépistage massif

Avec quatre cas positif au Covid-19 en quelques jours, Force ouvrière estime que "le centre pénitentiaire d’Avignon-le Pontet est devenu un cluster". Une nouvelle campagne de dépistage débute ce mardi. 80 détenus vont être testés, mais pour le syndicat, ce n'est pas suffisant. FO demande le dépistage de l'ensemble des détenus et des personnels.

Deux étages confinés à la prison

Au départ, ce sont deux surveillants qui sont touchés. Puis, un employé d’un prestataire de services est testé positif au covid 19. Suite à ces découvertes, une campagne de dépistage est lancée la semaine dernière auprès de 300 personnes et parmi les détenus testés, l’un se révèle positif. Il est transporté à l’unité hospitalière sécurisée régionale de Marseille.

Ce mardi, 80 détenus susceptibles d’avoir été en contact avec le détenu infecté vont donc être testés. Ils ont tous été isolés avec des mouvements très limités. Cela représente deux étages confinés au sein du centre pénitentiaire. "_Les détenus font le strict minimum en mouvement, c'est à dire la promenade. Ils n'ont pas accès à la cabine téléphonique à l'étage. S’ils doivent se déplacer, c’est accompagnés d’un surveillant et porter un masqu_e", explique Jessy Zagari, représentant régional de FO pénitentiaire.

FO demande le dépistage de près d'un millier de personnes

"Entre le début du dépistage du personnel et le placement à l’isolement du détenu déclaré positif, il s’est écoulé plus de cinq jours". Pour FO, il est clair que "ce détenu a été en contact avec bien plus de monde que les 80 détenus identifiés". Le syndicat, demande donc d’aller plus loin dans les dépistages et de lancer une campagne massive auprès des 250 agents et des 650 détenus du centre pénitentiaire d’Avignon-le Pontet.