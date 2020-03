Coronavirus au Pays Basque : des prisonniers libérés ?

La ministre de la justice a annoncé ce lundi aux organisations syndicales vouloir libérer environ 5 000 prisonniers en France afin d'éviter une propagation du virus COVID-19 derrière les barreaux.

à lire aussi Coronavirus : 5.000 détenus en fin de peine bientôt libérés pour désengorger les prisons

Au Pays Basque, de nombreux prisonniers incarcérés pour des faits relatifs à ETA pourraient être concernés explique l'avocate de plusieurs d'entre eux Me Maritxu Paulus Basurco. "Nous avons des détenus très âgés qui vont fêter leur 70ème anniversaire, et certains ont des pathologies, et sont donc des sujets à risque, ils rentrent dans les critères de la chancellerie", explique l'avocate.

Parmi les critères de libération, il faut que le détenu soit en effet malade, ou qu'il soit en fin de peine, "moins de deux mois", selon des sources proches du dossier. "Nous avons pas de prisonniers qui sont en toute fin de peine", détaille Me Paulus Basurco.

Selon l'avocate, pour le moment, aucun cas de Coronavirus n'a été recensé dans les prisons où sont encore incarcérés les prisonniers d'ETA.

Exclus les dossiers de terrorisme ?

Mais l'interrogation reste de savoir si les prisonniers d'ETA pourront bien en effet bénéficier de ces aménagements de peine. Selon ces mêmes sources proches du dossier, il semblerait que ces aménagements ne soient pas systématiques, et que certains cas, comme ceux liés au terrorisme soient exclus.