Coronavirus au Pays basque : la justice confinée mais pas bloquée

La justice ne déroge pas à la règle et tourne aussi au ralenti. Constat dressé au Palais de Justice de Bayonne, fermé au public mais où les dossiers urgents et sensibles sont traités par des des magistrats et des fonctionnaires mobilisés en dépit du confinement imposé par l’épidémie de coronavirus.

Le Procureur de la République Jérôme Bourrier s'efforcer d'assurer l'essentiel avec les moyens du bord : "La juridiction à mis en place un plan de continuation d’activité, avec une rotation d'effectifs de 15 à 20 magistrats et fonctionnaires qui travaillent quotidiennement au Palais de Justice, avec un maintient des activités urgentes. C'est à dire, les audiences de comparutions immédiates, le contentieux de la détention, le placement des mineurs et certains référés civils".

Dans le même temps le barreau de Bayonne mobilise une trentaine d'avocats pour la permanence pénale, afin d’intervenir notamment lors des gardes a vue, de jours comme de nuit. Le bâtonnier Teddy Vermote insiste : "Ce qui est indispensable c'est toujours la mission de l'avocat, c'est à dire la défense des libertés individuelles".

Précisons que le Centre de Rétention Administrative d'Hendaye, utilisé pour retenir les étrangers auxquels l'administration ne reconnaît pas le droit de séjourner sur le territoire français, est fermé.