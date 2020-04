Coronavirus : le personnel des Ehpad, comme une deuxième famille pour les résidents

Bernadette vit dans un Ehpad de Pau depuis deux ans. Veuve et sans enfant, elle a tissé des liens forts avec le personnel soignant de cette maison de retraite où "elle veut finir sa vie".

Dans les Ehpad, ce confinement et cette crise sanitaire a changé la donne, bien souvent, dans les relations entre le personnel et les résidents. Bernadette a 83 ans. Elle vit à la maison de retraite Sainte-Marie à Pau, avenue Péboué, depuis deux ans. Elle y a suivi son mari, qui est décédé l'an dernier. Elle a alors décidé de rester dans la maison de retraite. Veuve, sans enfant, elle a des proches et de la famille. Mais cette Nayaise d’adoption qui vivait à Nousty, a refait sa vie à l’Ehpad. Elle y finira ses jours, selon elle. Le personnel est devenu comme une deuxième famille.

On arrive à se connaître. C'est important de les connaître dans leur intimité, leur famille, il ne faut pas que ce soit à sens unique. Elles sont toutes adorables mais Mathilde s'est beaucoup occupée de mon mari. Je suis très reconnaissante de ce qu'elle a fait pour lui.

— Bernadette

Bernadette veut finir sa vie dans cet Ehpad Copier

Selfie de Mathilde avec Bernadette - Mathilde D